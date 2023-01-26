Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:00

Воспитанник «Зенита» рассказал, как выиграл олимпиаду по итальянскому языку

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Богдан Ведерников.
Фото Соцсети

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал, как оказался в Соединенных Штатах Америки.

— В 2017 году тебя расхваливали на сайте «Зенита» — ты выиграл городскую олимпиаду по итальянскому языку. Редко встретишь в футбольной академии человека, знающего иностранный. Как ты его выучил? — вопрос Ведерникову.

— Да это мама заставляла, ха-ха! Я учил итальянский учил на Сицилии, где жил в раннем детстве, а в школе его подтянул и участвовал во всяких олимпиадах — выигрывал школьную, затем районную, потом городскую. А в 2021-м, когда я выпускался, стал призером всероссийской и даже получил диплом, который открывал мне пути в разные российские лингвистические вузы. Но это был для меня запасной вариант.

Полностью интервью «СЭ» читайте здесь

0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник «Зенита» рассказал о переезде в США
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости