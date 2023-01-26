Воспитанник «Зенита» рассказал, как выиграл олимпиаду по итальянскому языку

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал, как оказался в Соединенных Штатах Америки.

— В 2017 году тебя расхваливали на сайте «Зенита» — ты выиграл городскую олимпиаду по итальянскому языку. Редко встретишь в футбольной академии человека, знающего иностранный. Как ты его выучил? — вопрос Ведерникову.

— Да это мама заставляла, ха-ха! Я учил итальянский учил на Сицилии, где жил в раннем детстве, а в школе его подтянул и участвовал во всяких олимпиадах — выигрывал школьную, затем районную, потом городскую. А в 2021-м, когда я выпускался, стал призером всероссийской и даже получил диплом, который открывал мне пути в разные российские лингвистические вузы. Но это был для меня запасной вариант.

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