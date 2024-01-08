Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:11

Спортдиректор «Жил Висенте» Леньо: «Если ЦСКА предложит 10 миллионов евро, Перейра перейдет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Жил Висенте» Тьяго Леньо заявил, что клуб не отпустит защитника Габриэла Перейру в другую команду в зимнее трансферное окно.

«У нас нет никакого интереса в том, чтобы вести переговоры о трансфере Габриэла сейчас, в январе. Но если какой-то клуб придет и будет готов заплатить за него 10 миллионов евро, то никаких проблем, у нас не останется шанса не отпустить футболиста. Однако у нас нет цели продать его сейчас, для нас более оптимален вариант с летним переходом», — приводит «РБ Спорт» слова Леньо.

Ранее стало известно, что к 23-летнему бразильскому защитнику проявляет интерес ЦСКА.

В текущем сезоне Перейра провел 16 матчей за «Жил Висенте» и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-zhil-visente-esli-tsska-predlozhit-10-mln-perejra-perejdet/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Троих арбитров и директора клуба пожизненно отстранили от футбола из-за взяток в Узбекистане

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости