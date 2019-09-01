Соперник ЦСКА «Ференцварош» победил «Дьошдьер», играя в меньшинстве с 7-й минуты
21:00
«Ференцварош» победил «Дьошдьер» в матче 5-го тура чемпионата Венгрии — 1:0. Единственный мяч провел белорус Николай Сигневич. С 7-й минуты команда, которой руководит Сергей Ребров, играла в меньшинстве после удаления Изаэла.
«Ференцварош» — соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся в России 24 октября и в Венгрии 7 ноября.
Чемпионат Венгрии
Высшая лига
5-й тур
«Ференцварош» — «Дьошдьер» — 1:0 (1:0)
Гол: Сигневич, 38.
Незабитый пенальти: Боул (Ф), 25.
Удаление: Изаэл (Ф), 7.
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