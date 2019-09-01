Соперник ЦСКА «Ференцварош» победил «Дьошдьер», играя в меньшинстве с 7-й минуты

«Ференцварош» победил «Дьошдьер» в матче 5-го тура чемпионата Венгрии — 1:0. Единственный мяч провел белорус Николай Сигневич. С 7-й минуты команда, которой руководит Сергей Ребров, играла в меньшинстве после удаления Изаэла.

«Ференцварош» — соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся в России 24 октября и в Венгрии 7 ноября.

Чемпионат Венгрии

Высшая лига

5-й тур

«Ференцварош» — «Дьошдьер» — 1:0 (1:0)

Гол: Сигневич, 38.

Незабитый пенальти: Боул (Ф), 25.

Удаление: Изаэл (Ф), 7.