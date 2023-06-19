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Судейство

Сегодня, 12:05

Российская бригада судей во главе с Кириллом Левниковым будет работать на финале турнира ЦАФА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым будет работать на финале турнира Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА) Узбекистан — Иран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Ассистентами Левникова станут Андрей Веретешкин и Егор Болховитин.

Финал турнира ЦАФА Узбекистан — Иран состоится во вторник, 20 июня в Ташкенте и начнется в 18.30 по московскому времени.

Турнир ЦАФА проходит с 10 по 20 июня в Ташкенте (Узбекистан) и Бишкеке (Киргизия). В соревнованиях участвуют 7 команд: Узбекистан, Иран, Оман, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия и Афганистан.

В турнире ЦАФА могла принять участие сборная России, но команда решила отказаться от выступления в соревновании.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230619/futbol-1879094240.html
Футбол
Кирилл Левников
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