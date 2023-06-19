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Сегодня, 09:18

Луческу вошел в список самых богатых футбольных людей Румынии

Мария Гусева
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Мирча Луческу.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Румынское издание «Antena Sport» составило рейтинг самых богатых граждан страны из тех, кто имеет отношение к профессиональному футболу.

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», занял шестое место.

77-летний румынский специалист был главным тренером «Зенита» в 2016 и 2017 годах. Под руководством Луческу сине-бело-голубые провели 41 матч, одержали 26 побед, потерпели 8 поражений и 7 раз сыграли вничью. «Зенит» стал обладателем Суперкубка России (2016) и занял третье место в сезоне-2016/17 РПЛ.

Топ-6 самых богатых футбольных людей Румынии:

1. Джиджи Бекали (владелец «Стяуа»): 325-425 миллионов евро

2. Дан Шуку (владелец «Рапида»): 135-145 миллионов евро

3. Николае Бадя (владелец «Динамо» (Бухарест): 87-93 миллионов евро

4. Владимир Кон (президент «Волунтари»): 65-70 миллионов евро

5. Космин Олерой (главный тренер «Аль-Шарджи»): 46-50 миллионов евро

6. Мирча Луческу (главный тренер «Динамо» (Киев): 34-38 миллионов евро

Мирча Луческу
Футбол
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