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Сегодня, 16:44

Главный тренер сборной Уэльса Пэйдж: «Бэйл принес нашей стране всемирную славу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж отреагировал на решение нападающего Гарета Бэйла о завершении футбольной карьеры.

«То, что он сделал для нас, феноменально. Не только с футбольной точки зрения, но и так, для нации. Гарет принес Уэльсу всемирную славу благодаря своей игре в «Реале» и в «Тоттенхэме», а также на чемпионате мира. Мы все должны гордиться его достижениями. Бэйл всегда был горд носить футболку сборной Уэльса. Конечно, мы будем скучать по нему. Это не та новость, с которой хотелось бы начать новый год, но мы знали, что однажды этот момент настанет. Мы просто не знали, когда именно это произойдет. Сейчас мы должны отметить его прекрасную карьеру. Возможно, в будущем нам удастся привлечь Гарета к работе в сборной», — приводит слова Пэйджа Sky Sports.

9 января валлиец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Вместе со сборной Уэльса 33-летний Бэйл доходил до полуфинала Евро-2016 и прошел в финальную стадию ЧМ-2022. Валлийцы сыграли на мировом первенстве второй раз в истории и впервые с 1958 года.

Гарет Бэйл
Футбол
Сборная Уэльса по футболу
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