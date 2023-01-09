Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 33-летнего валлийца был американский «Лос-Анджелес».

Также за карьеру Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».

В составе испанского клуба он ьтрижды выигрывал чемпионат страны, по разу брал Кубок и Суперкубок Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Также в его активе две победу в Суперкубке УЕФА и четыре титула клубного чемпиона мира.

В составе сборной Уэльса он провел 109 матчей и забил 41 гол.

На Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала. Также Бэйл был капитаном команды на ЧМ-2022.