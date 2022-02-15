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15 февраля, 23:23

Прокуратура Португалии расследует связь «Бенфики» и арбитра Пайшау. Судья мог получить взятку в размере 1,9 миллиона евро

Прокуратура Португалии начала расследование в отношении «Бенфики»
Иван Шитик
Корреспондент

Прокуратура Португалии заинтересовалась получением денежных средств арбитром Бруну Пайшау за возможную помощь в футбольных матчах, сообщает A Bola.

Источник утверждает, что португальский арбитр получил средства от маленькой IT-фирмы, на счет которой поступило 1,9 миллиона евро от «Бенфики».

Следствие предполагает, что эта фирма была создана для того, чтобы незаконно перечислить деньги на счет арбитра.

Отметим, что при сомнительном судействе Бруну Пайшау «Бенфика» провела три поединка — два в 2014 и один в 2019.

В том случае, если нарушение закона докажут, «Бенфику» понизят в классе.

Бруну Пайшау завершил карьеру в прошлом году и больше не работает на футбольных матчах.

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