Пепе может получить дисквалификацию до 2 лет за то, что ударил директора «Спортинга»
Защитник «Порту» грозит длительная дисквалификация
Защитник «Порту» Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок, сообщает A Bola.
По окончании матча 22-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга» (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой Пепе ударил директора «Спортинга», что отразил в своем отчете арбитр встречи.
Теперь 38-летний футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.
Такое же наказание грозит игроку «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».
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