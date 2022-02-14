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14 февраля, 23:22

Пепе может получить дисквалификацию до 2 лет за то, что ударил директора «Спортинга»

Защитник «Порту» грозит длительная дисквалификация
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Порту» Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок, сообщает A Bola.

По окончании матча 22-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга» (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой Пепе ударил директора «Спортинга», что отразил в своем отчете арбитр встречи.

Теперь 38-летний футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

Такое же наказание грозит игроку «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».

Пепе Феррейра (Пепе)
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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