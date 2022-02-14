Пепе может получить дисквалификацию до 2 лет за то, что ударил директора «Спортинга»

Защитник «Порту» Пепе может получить дисквалификацию на длительный срок, сообщает A Bola.

По окончании матча 22-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга» (2:2) началась потасовка между игроками и сотрудниками команд, в ходе которой Пепе ударил директора «Спортинга», что отразил в своем отчете арбитр встречи.

Теперь 38-летний футболист может быть дисквалифицирован на срок от двух месяцев до двух лет.

Такое же наказание грозит игроку «Спортинга» Бруно Табате, который толкнул директора «Порту».