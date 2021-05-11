«Порту» разгромил «Фейренси»

«Порту» победил «Фейренси» (5:1) в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль сделал Мехди Тареми, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Антонио Мартинес, Луис Диас и Жуан Мариу. У гостей единственный мяч забил Лика. «Ференси» играл в меньшинстве с 30-й минуте после удаления Билеля Ауашерии.

«Порту» набрал 74 очка и занимает второе место. У «Фейренси» 28 очков и 17-я позиция. Лидирует «Спортинг» — 79 очков и матч в запасе.

Чемпионат Португалии

32-й тур

«Порту» — «Фейренси» — 5:1 (3:0)

Голы: Тареми, 6, с пенальти, 59, Мартинес, 14, Диас, 20, Мариу, 84 — Лика, 89

Удаление: Ауашерия («Фейренси»), 30