Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Порту» разгромил «Фейренси»

00:18
Теги:

«Порту» победил «Фейренси» (5:1) в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль сделал Мехди Тареми, один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Антонио Мартинес, Луис Диас и Жуан Мариу. У гостей единственный мяч забил Лика. «Ференси» играл в меньшинстве с 30-й минуте после удаления Билеля Ауашерии.

«Порту» набрал 74 очка и занимает второе место. У «Фейренси» 28 очков и 17-я позиция. Лидирует «Спортинг» — 79 очков и матч в запасе.

Чемпионат Португалии

32-й тур

«Порту» — «Фейренси» — 5:1 (3:0)

Голы: Тареми, 6, с пенальти, 59, Мартинес, 14, Диас, 20, Мариу, 84 — Лика, 89

Удаление: Ауашерия («Фейренси»), 30

Читайте также

Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут
Видео: как чувствует себя нерпенок из села Моторное
Момент обнаружения в кафе девочки со следами истязаний попал на камеру
В РФПИ рассказали о победе над COVID-19 в Сан-Марино благодаря «Спутник V»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд