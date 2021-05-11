Болельщики «Демирспора» устроили потрясающее шоу после выхода команды в турецкую суперлигу впервые за 26 лет

«Адана Демирспор» стал победителем второго по силе дивизиона Турции.

Команда из Адана впервые с сезона-1994/95 будет вернулась в турецкую суперлигу. По этому поводу местные болельщики устроили пиротехническое шоу по ходу движения автобуса с игроками команды.

За «Демирспор» выступают Волкан Шен и Гекхан Инлер.