Болельщики «Демирспора» устроили потрясающее шоу после выхода команды в турецкую суперлигу впервые за 26 лет
03:31
«Адана Демирспор» стал победителем второго по силе дивизиона Турции.
Команда из Адана впервые с сезона-1994/95 будет вернулась в турецкую суперлигу. По этому поводу местные болельщики устроили пиротехническое шоу по ходу движения автобуса с игроками команды.
За «Демирспор» выступают Волкан Шен и Гекхан Инлер.
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