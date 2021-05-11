Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Болельщики «Демирспора» устроили потрясающее шоу после выхода команды в турецкую суперлигу впервые за 26 лет

03:31
Болельщики «Демирспора». Фото Instagram
Болельщики «Демирспора». Фото Instagram

«Адана Демирспор» стал победителем второго по силе дивизиона Турции.

Команда из Адана впервые с сезона-1994/95 будет вернулась в турецкую суперлигу. По этому поводу местные болельщики устроили пиротехническое шоу по ходу движения автобуса с игроками команды.

За «Демирспор» выступают Волкан Шен и Гекхан Инлер.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Глушенков прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком»
Запомните «Спартак» Тедеско таким
Олимпийский чемпион Тарасов судится с СБР. 19 лет назад он едва не умер от кровяного допинга
«Ювентус» пролетает мимо Лиги чемпионов, а Роналду снова провалил важный матч. Что ждет Криштиану дальше?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд