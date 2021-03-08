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Полузащитник сборной Украины Харатин сдал положительный тест на коронавирус

12:22

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин заразился коронавирусом. Об этом его супруга Карина Харатина рассказала в своем Instagram.

«Вот «корона» и до нас добралась. К нам пришли положительные результаты теста. В целом, состояние было просто ужасным. У меня температура 39, держалась до понедельника, у Игоря, кстати, форма немножечко легче, ниже температура — 37. Ну, и, в целом, он немного легче переносит, слава Богу!» — рассказала девушка.

Ранее футболист был включен в расширенный список кандидатов для вызова в сборную Украины для участия в матчах квалификации к ЧМ-2022.

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