Гамшик подписал контракт с «Гетеборгом»
21:50
Известный полузащитник Марек Гамшик стал игроком «Гетеборга». 33-летний словак подписал контракт с клубом до конца лета 2021 года, сообщает сайт команды.
Контракт Гамшика с китайским клубом «Далянь Ифан» истек, и Марек решил вернуться в Европу.
Марек Гамшик известен по выступлениям за сборную Словакии и итальянский «Наполи». Он является рекордсменом «Наполи» по количеству проведенных матчей и вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба.
В сезоне-2020 «Гетеборг» занял 12-е место в чемпионате Швеции.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...