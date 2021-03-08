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Гамшик подписал контракт с «Гетеборгом»

21:50
Марек Гамшик. Фото ФК «Гетеборг».
Марек Гамшик. Фото ФК «Гетеборг».
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Известный полузащитник Марек Гамшик стал игроком «Гетеборга». 33-летний словак подписал контракт с клубом до конца лета 2021 года, сообщает сайт команды.

Контракт Гамшика с китайским клубом «Далянь Ифан» истек, и Марек решил вернуться в Европу.

Марек Гамшик известен по выступлениям за сборную Словакии и итальянский «Наполи». Он является рекордсменом «Наполи» по количеству проведенных матчей и вторым бомбардиром в истории неаполитанского клуба.

В сезоне-2020 «Гетеборг» занял 12-е место в чемпионате Швеции.

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