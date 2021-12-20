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Петржела не верит, что Черчесов добьется успеха в «Ференцвароше»

16:40
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«В такой команде сложно будет работать. Пусть попробует. «Ференцварош» — самый большой клуб Венгрии. Но эта команда, которая один раз за десять лет что-то покажет в Европе. Если честно, я не верю что Черчесов добьется успеха у руля «Ференцвароша». Он хороший тренер. Но все зависит от того, какие у него будут игроки. В любом случае, хочу пожелать ему удачи!», — сказал Петржела «СЭ».

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.

Это не первый зарубежный клуб Черчесова в карьере: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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