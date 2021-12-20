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Александр Мостовой: «Переход в «Ференцварош» — правильное решение Черчесова»

16:48
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Переход в «Ференцварош» — правильное решение Черчесова. Во-первых, команда — лидер своего чемпионата, есть стабильность. Во-вторых, этот клуб стабильный участник еврокубков. На данный момент очень много плюсов. Ясно, что чемпионат венгерский, это не топ-5, но он все равно входит во вторую десятку. Плюс, команда из Будапешта, шикарный город и столица. Выбор прекрасный.

Мы знаем, что, если человек оказался в национальной сборной, это уже плюс на дальнейшую карьеру. У нас были уже такие примеры. Ты в команде можешь тренировать и тебя никто знать не знает. Сейчас назови команды из Италии и Германии, никто не скажет кто их тренирует. Сборная всегда на виду, и я уверен, что чемпионат мира сыграл свою роль. У Черчесова есть имя.

«Ференцварош» занимает сейчас первое место, с такой командой Черчесов способен повторить свой польский успех. Команда из года в год занимает лидирующие позиции в чемпионате. Сейчас и Черчесов сядет на пресс-конференции и скажет о задачах и упомянет победу. Команда не внизу же находится. Я хочу пожелать удачи Станиславу в его работе в другой стране», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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