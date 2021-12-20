Российский музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Станислава Черчесова главным тренером «Ференцвароша».

«Верю, что любой тренер способен добиться результатов при наличии конкурентноспособных игроков, — сказал Лоза «СЭ». — Саламыч прекрасно понимает свою работу. Он очень давно этим занимается. Где-то получается, где-то нет. Даже самые именитые тренеры в одних клубах добиваются успехов, а в других нет. Набор игроков «Ференцвароша» может оказаться намного сильнее, чем у конкурентов. Почему Черчесов не добьется успеха? Мы не знаем, какой чемпионат Венгрии. Мы не слишком часто слышим названия их клубов. Все возможно».

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.