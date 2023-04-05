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Сегодня, 03:47

«Олимпиакос» сменил главного тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Олимпиакос» после ничьей с «Арисом» (2:2) объявил о смене главного тренера Мичела. 60-летний испанец с сентября 2022 года работал с командой.

Под руководством Мичела «Олимпиакос» сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых одержал 18 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен спортивный директор клуба Жозе Аниго. Он будет готовить «Олимпиакос», идущий на третьем месте в чемпионате Греции, к матчу против ПАОК.

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
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