«Олимпиакос» сменил главного тренера

«Олимпиакос» после ничьей с «Арисом» (2:2) объявил о смене главного тренера Мичела. 60-летний испанец с сентября 2022 года работал с командой.

Под руководством Мичела «Олимпиакос» сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых одержал 18 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен спортивный директор клуба Жозе Аниго. Он будет готовить «Олимпиакос», идущий на третьем месте в чемпионате Греции, к матчу против ПАОК.