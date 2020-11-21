Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Интер Майами» без Игуаина проиграл в плей-офф MLS

07:08
Теги:

«Нэшвилл» обыграл «Интер Майами» в квалификации плей-офф MLS (3:0). Команда экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма играла в этой встрече без главной звезды — форварда Гонсало Игуаина.

MLS

Плей-офф

«Нэшвилл» — «Интер Майами» — 3:0 (2:0)

Голы: Леал, 14 (1:0). Мухтар, 23 — с пенальти (2:0). Маккарти, 57 (3:0).

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир