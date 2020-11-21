«Интер Майами» без Игуаина проиграл в плей-офф MLS
«Нэшвилл» обыграл «Интер Майами» в квалификации плей-офф MLS (3:0). Команда экс-полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма играла в этой встрече без главной звезды — форварда Гонсало Игуаина.
MLS
Плей-офф
«Нэшвилл» — «Интер Майами» — 3:0 (2:0)
Голы: Леал, 14 (1:0). Мухтар, 23 — с пенальти (2:0). Маккарти, 57 (3:0).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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