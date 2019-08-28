Нападающий «Интера» останется во «Фламенго». Им интересовались ЦСКА и «Динамо»

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», намерен остаться в бразильском клубе. Представители 22-летнего бразильца встречались с руководством итальянского клуба и обсуждали условия сделки, сообщает Sky Sport Italia.

«Интер» намерен выручить за трансфер 18 миллионов евро. Также миланцы хотят получить процент от последующей продажи игрока.

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающим интересуются московские ЦСКА и «Динамо». За «Фламенго» Габриэл Барбоза провел 36 матчей, в которых забил 25 голов.

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