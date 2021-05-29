Муту возглавил «Университатя Крайова», специалист не получит зарплату в случае 4 поражений подряд

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Челси» Адриан Муту возглавил «Университатя Крайова 1948», сообщает Digisport.

По информации источника, специалист будет получать 7 тысяч евро в месяц в клубе, который вышел в высшую лигу чемпионата Румынии по итогам минувшего сезона. Сообщается, что Муту предложил руководству не выплачивать ему зарплату в случае, если команда проиграет 4 матча подряд. Перед 42-летним специалистом будет стоять задача попасть в тройку призеров по итогам сезона-2021/22.

Ранее Муту работал в молодежной сборной Румынии с 2019 по 2021 год.