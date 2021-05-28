Футбол
Тинькофф РПЛ Новости Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Лига конференций
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Суперлига
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Совладелец «Остина» актер Макконахи посетил стадион и устроил перекличку с фанатами

13:52
Мэттью Макконахи. Фото Instagram
Мэттью Макконахи. Фото Instagram

Американский актер Мэттью Макконахи, являющийся совладельцем клуба МЛС «Остин», посетил стадион команды.

51-летний актер через громкоговоритель устроил перекличку с фанатами «Остина» на стадионе.

Макконахи является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Даллаский клуб покупателей». Также актер известен по фильмам «Джентельмены», «Интерстеллар», «Волк с Уолл-Стрит» и по сериалу «Настоящий детектив».

«Остин» выступает в МЛС с 2021 года. В текущем сезоне «зеленые» после 6 матчей занимают 11 место в Западной конференции.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»
Россия в случае поражения от Швейцарии практически лишится шансов на первое место в группе. Расклады чемпионата мира
Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира
Появилось видео драки во время матча молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд