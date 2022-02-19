«Ференцварош» Черчесова на выезде сыграл вничью с МТК в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» и МТК сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.

На 78-й минуте гол в составе гостей забил Кристоффер Закариассен, но после консультации с ВАР взятие ворот было отменено.

«Ференцварош» набрал 42 очка. Команда, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, осталась на первом месте. У идущей на втором месте «Пушкаш Академии» 40 очков при матче в запасе.

МТК остался в зоне вылета. Команда занимает 11-е место в турнире из 12 команд и имеет в активе 20 очков.

В следующем туре «Ференцварош» примет «Дирмет». Матч состоится 26 февраля.