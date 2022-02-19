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Сегодня, 23:23

«Ференцварош» Черчесова на выезде сыграл вничью с МТК в чемпионате Венгрии

Евгений Петров
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

«Ференцварош» и МТК сыграли вничью (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Венгрии.

На 78-й минуте гол в составе гостей забил Кристоффер Закариассен, но после консультации с ВАР взятие ворот было отменено.

«Ференцварош» набрал 42 очка. Команда, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, осталась на первом месте. У идущей на втором месте «Пушкаш Академии» 40 очков при матче в запасе.

МТК остался в зоне вылета. Команда занимает 11-е место в турнире из 12 команд и имеет в активе 20 очков.

В следующем туре «Ференцварош» примет «Дирмет». Матч состоится 26 февраля.

Венгрия: Высшая лига. 21-й тур
19 февр, 21:30. Hidegkuti Nandor (Будапешт)
МТК
0:0
Ференцварош
МТК
Миятович Слука Slobodan Rajkovic Janos Szepe Benedek Varju Спировски (Zoltan Stieber, 47) Рамадани Ката (Denes Szakaly, 46) Matyas Kovacs (Мезеи, 58) Грозав (Миовски, 46) Кадлец (Ковачрети, 83)
Ференцварош
Дибус Ботка (Чивич, 60) Блажич Ммаэ Уинго Вечеи Лайдуни Закариассен Нгуен Marquinhos (Carlos Auzqui, 62) Боли (Fortune Akpay Bassey, 59)
Предупреждения
Ката 7’, Спировски 21’  -  Нгуен 40’

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
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Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
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Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

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2.07

Ф1 (-1.5)

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1.85
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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