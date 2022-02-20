Результативный пас Чалова помог «Базелю» обыграть «Лозанну» в чемпионате Швейцарии

«Базель» победил «Лозанну» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии.

На 50-й минуте счет в матче открыл Михаэль Ланг. Результативный пас ему сделал российский форвард Федор Чалов. Это его первое результативное действие в новом клубе.

На 58-й минуте у «Базеля» пенальти не реализовал Фабиан Фрай, который пробил в перекладину. Второй мяч на 65-й минуте забил Адам Солои. Еще один гол в концовке забил Ноа Каттербах.

Чалов вышел в стартовом составе на этот матч. На 81-й минуте его заменил Жоэлсон Фернандеш.

«Базель» набрал 40 очков. Команда занимает второе место в чемпионате Швейцарии. У лидирующего «Цюриха» 49 очков и матч в запасе. «Лозанна» на последнем, десятом месте — 12 очков.

Чемпионат Швейцарии. Суперлига

22-й тур

«Базель» — «Лозанна» — 3:0 (0:0)

Голы: Ланг, 50, Солои, 65, Каттербах, 89

Нереализованный пенальти: Фрай («Базель»), 58 (перекладина)