«Монреаль» и «Торонто» забили 7 голов, команда Анри проиграла второй матч подряд

«Торонто» обыграл «Монреаль» в групповом турнире «MLS вернулась» — 4:3. 20-летний форвард «Торонто» Айомиде Акинола оформил хет-трик. «Монреаль» возглавляет бывший капитан сборной Франции Тьерри Анри.

В группе C «Торонто» набрал 4 очка и возглавил таблицу, а «Монреаль» идет последним с двумя поражениями.

MLS вернулась

Групповой турнир

Группа C

«Монреаль» — «Торонто» — 3:4 (2:3)

Голы: Ларьеа, 8 (0:1). Киото, 14 (1:1). Акинола, 25 (1:2). Тайдер, 36 — с пенальти (2:2). Акинола, 37 (2:3). Акинола, 83 (2:4). Тайдер, 90+5 (3:4).

«Коламбус Крю» — «Нью-Йорк Ред Буллз» — 2:0 (1:0)

Голы: Зардес, 22 (1:0). Зеларрайян, 47 (2:0).