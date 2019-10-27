«Млада Болеслав» проиграла «Словану», Комличенко не забил

«Млада Болеслав» на своем поле проиграла «Словану» из Либерца (1:3) в матче 14-го тура чемпионата Чехии. В составе гостей дубль на счету форварда Петера Мусы, один гол забил нападающий Роман Поточны.

Единственный гол у «Млады» забил полузащитник Лукас Будинский на 55-й минуте встречи с пенальти.

Российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко вышел в стартовом составе команды и не отметился результативными действиями. Соотечественник 24-летнего футболиста, защитник Алексей Татаев также вышел в основе «Млады» и провел на поле всю игру.

«Млада Болеслав» с 25 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Слован» — 8-е место и 18 баллов.

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей