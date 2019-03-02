"Млада Болеслав" потеряла очки, Комличенко снова не забил, Татаев получил две карточки за 8 минут

"Млада Болеслав" сыграла вничью со "Словацко" в матче чемпионата Чехии - 1:1. Лидер бомбардирской гонки чемпионата россиянин Николай Комличенко провел 90 минут и второй матч подряд не смог отличиться.

Еще один российский футболист Алексей Татаев вышел на замену на 65-й минуте и с ходу получил желтую карточку. Еще через 8 минут он получил вторую карточку и был удален с поля.

"Млада Болеслав" занимает восьмое место в чемпионате Чехии.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

23-й тур

"Словацко" - "Млада Болеслав" - 1:1 (0:0)

Голы: Зайич, 49 (1:0). Прикрыл, 77 (1:1).

Удаление: Татаев (М), 73.