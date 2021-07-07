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Матчи Кубка АФК АСЕАН зоны отменены из-за коронавируса

07:04
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Азиатская футбольная конфедерация (AFC) сегодня подтвердила, что все матчи Кубка АФК 2021 в зоне АСЕАН, включающей группы G, H и I, а также плей-офф были отменены из-за проблем, вызванных глобальной пандемией коронавируса.

Матчи в группах в оставшихся зонах будут продолжать поддерживать общую структуру соревнований, как и планировалось, начиная с финала центральной зоны между узбекским «Насафом» и «Ахалом» из Туркменистана. Игра состоится 25 августа.

Между тем жеребьевка плей-офф, первоначально запланированная на 7 июля, была перенесена ориентировочно на 4 августа.

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Евгений Козинов все материалы автора

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