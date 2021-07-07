Президент «Бенфики» арестован по подозрению в мошенничестве

Арестован президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра, сообщает 7 июля O Jornal Economico. Его подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег.

Обыск проводился местной налоговой службой на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco, а также в компаниях, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем — близким другом президента «Бенфики» и акционером клуба.

Это расследование возникло в связи с делом Монте-Бранко — швейцарской преступной группировки, которая занималась налоговым мошенничеством и отмыванием денег, действовала в Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

Также указано, что Виейра подозревается в злоупотреблении доверием, связанным с доходами, полученными при продаже 25 процентов акций «Бенфики» иностранному бизнесмену.