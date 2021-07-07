Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Президент «Бенфики» арестован по подозрению в мошенничестве

19:11
Луис Фелипе Виейра. Фото O Jornal Economico.
Луис Фелипе Виейра. Фото O Jornal Economico.
Теги:

Арестован президент «Бенфики» Луис Фелипе Виейра, сообщает 7 июля O Jornal Economico. Его подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег.

Обыск проводился местной налоговой службой на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco, а также в компаниях, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем — близким другом президента «Бенфики» и акционером клуба.

Это расследование возникло в связи с делом Монте-Бранко — швейцарской преступной группировки, которая занималась налоговым мошенничеством и отмыванием денег, действовала в Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

Также указано, что Виейра подозревается в злоупотреблении доверием, связанным с доходами, полученными при продаже 25 процентов акций «Бенфики» иностранному бизнесмену.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
Манчини огорчен отсутствием болельщиков из Италии на полуфинале Евро с Испанией
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд