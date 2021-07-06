Роналдиньо показал фото с Погба, Дибалой и Матюиди
11:04
Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал новый пост в своем Instagram. 41-летний экс-футболист показал подписчикам совместное фото с Полем Погба, Пауло Дибалой и Блезом Матюиди.
За девять часов публикация собрала более 2,5 миллиона лайков.
В 2002-м вместе со сборной Бразилии Роналдиньо выиграл чемпионат мира. В 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее Роналдиньо также выступал за «ПСЖ», «Милан», «Фламенго» и другие клубы. В январе 2018 года он завершил карьеру.
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