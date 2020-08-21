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Массимо Каррера в отличной форме. Убедитесь сами

13:21
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера , ныне возглавляющий АЕК, опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На фото итальянский специалист позирует на тренировке греческого клуба.

— Никогда не перестану играть в футбол, — написал Каррера.

Итальянец вошел в штаб тогдашнего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева летом 2016 года, а после вылета клуба из квалифиции Лиги Европы и ухода Аленичева стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством красно-белые в 2017 году впервые за 16 лет стали чемпионами России, а позже победили в Суперкубке страны. Итальянец покинул «Спартак» в октябре 2018 года, а с конца декабря 2019 стал главным тренером АЕКа.

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