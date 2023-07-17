Мартино: «Нужно проявить терпение и дать Месси физически подготовиться»

Главный тренер «Интера Майами» Херардо Мартино поделился ожиданиями от перехода форварда Лионеля Месси.

«Начнем с того, что мы очень рады официальному подписанию контракта с ним. Мы смотрим в будущее с волнением, которое возникает из-за появления в нашей команде лучшего игрока мира, но также и с намерением проявить терпение и дать ему физически подготовиться, чтобы он мог сыграть в подходящий момент», — приводит слова Мартино Daily Mail.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.