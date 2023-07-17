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Сегодня, 05:21

Бускетс представлен в качестве игрока «Интера Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Серхио Бускетс.
Фото ФК «Интер Майами»

На стадионе «Интера Майами» прошла презентация полузащитника Серхио Бускетса.

35-летний испанец будет выступать под пятым номером. Также на этом мероприятии был представлен в качестве игрока команды форвард Лионель Месси.

Испанский полузащитник присоединился к команде в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 года, он провел за команду 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач. Вместе с каталонским клубом полузащитник девять раз сновился чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Серхио Бускетс
ФК Интер Майами
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