Бускетс представлен в качестве игрока «Интера Майами»

На стадионе «Интера Майами» прошла презентация полузащитника Серхио Бускетса.

35-летний испанец будет выступать под пятым номером. Также на этом мероприятии был представлен в качестве игрока команды форвард Лионель Месси.

Испанский полузащитник присоединился к команде в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Бускетс находился в системе «Барселоны» с 2005 года, он провел за команду 722 матча, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач. Вместе с каталонским клубом полузащитник девять раз сновился чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.