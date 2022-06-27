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Сегодня, 14:00

Кудряшов о Дзюбе: «В Турции он станет суперзвездой!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» отметил, что у форварда Артема Дзюбы в чемпионате Турции может быть большое будущее.

— В «Спартаке» ты начинал вместе с Дзюбой, который сейчас ведет переговоры с турецкими клубами. Веришь, что он заиграет в суперлиге?

— Я бы очень хотел, чтобы он оказался в Турции! В идеале в «Антальяспоре», хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Но убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой. С адаптацией у него точно не будет проблем — Дзюба всегда легко находил общий язык с иностранцами, его шутки и смех реально располагают к себе.

В Европе это важно. Знаешь, чем европейцы глобально отличаются от нас, русских? Они намного проще относятся к футболу. Например, перед игрой могут обниматься и болтать с друзьями из другой команды прямо в подтрибунном тоннеле. Казалось бы, через минуту важный матч, а они стоят и смеются. После финального свистка — то же самое. Причем неважно, выиграли или проиграли. Матч прошел — забыли и двигаемся дальше.

- Молодой Дзюба был таким же раскованным, как сейчас?

— Он всегда был таким! Никогда не забуду сцену в «Томи»: перед игрой с «Динамо» вся команда вернулась с разминки в раздевалку, и Дзюба с Валерой Климовым как начали друг друга стебать и подкалывать. Просто без остановки! Вся раздевалка — в слезах. Я только приехал, у меня реально был шок: как сейчас выходить играть, если вся команда стоит и ржет.

Федор Кудряшов. «Со сборной России я закончил...» Откровенный Федор Кудряшов
Артем Дзюба
Федор Кудряшов
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