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Сегодня, 20:48

Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом» по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото ФК «Лос-Анджелес».

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл стал игроком «Лос-Анджелеса». Он подписал контракт с клубом на 12 месяцев, сообщает сайт команды МЛС.

Также договор предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

Предыдущей командой Бэйла был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за «Королевский клуб».

В 2022 году сборная Уэльса, в которой Бэйл является капитаном, должна выступить на чемпионате мира в Катаре.

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