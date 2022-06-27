Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом» по схеме «1+1»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл стал игроком «Лос-Анджелеса». Он подписал контракт с клубом на 12 месяцев, сообщает сайт команды МЛС.

Также договор предусматривает опцию продления соглашения еще на сезон.

Предыдущей командой Бэйла был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за «Королевский клуб».

В 2022 году сборная Уэльса, в которой Бэйл является капитаном, должна выступить на чемпионате мира в Катаре.