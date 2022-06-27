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«Филадельфия» благодаря голу на 96-й минуте обыграла «Нью-Йорк Сити» и возглавила Восточную конференцию

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС на своем поле обыграла «Нью-Йорк Сити» со счетом 2:1.

На гол Микаэля Уре гости ответили точным ударом Валентина Кастельяноса на 89-й минуте. На шестой добавленной минуте форвард хозяев Кори Берк принес своей команде победу.

После этого матча «Филадельфия» с 29 очками возглавила Восточную конференцию МЛС, обойдя «Нью-Йорк Сити», у которого 27 очков.

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