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Сегодня, 09:03

Колумбийского футболиста дисквалифицировали на 4 матча за то, что он шлепнул девушку-стюарда по попе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес дисквалифицирован на 4 матча за шлепки по ягодицам женщины-стюарда во время выездной игры чемпионата Колумбии с «Депортес Толима», который состоялся 26 ноября.

«Во время матча произошло событие, которое мы считаем чрезвычайно серьезным и деликатным со всех точек зрения. Как нам сообщили, Теофило Гутьеррес, направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча. Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва. Свидетелями этого были сотрудник СМИ и один из операторов компании, осуществлявшей трансляцию матча. Они подтвердили произошедшее», — говорится в заявлении дисциплинарного комитета колумбийской лиги.

Помимо дисквалификации Гутьеррес был оштрафован на один миллион пять тысяч песо (22,5 тысячи рублей).

В «Депортиво Кали» заявили, что такое поведение игрока абсолютно неприемлемо и они намерены следить за ходом судебного расследования, которое будет проведено в связи с этой жалобой.

Гутьеррес перешел в «Депортиво Кали» из «Букараманги» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи.

Гутьеррес выступал в сборной Колумбии, с которой сыграл на чемпионате мира-2014 и был участником Олимпийских игр-2016. На клубом уровне он играл за «Спортинг», «Трабзонспор», «Крус Асуль», «Ривер Плейт» и другие.

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