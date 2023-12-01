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Сегодня, 20:56

Агент Паулиньо: «Трансфер в Россию возможен, но контакта с ЦСКА нет»

Алина Савинова
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Агент Педру Мендеш сообщил, что зимний трансфер форварда «Спортинга» Паулиньо в Россию возможен.

«Да, зимний трансфер Паулиньо вполне возможен, но на данный момент у нас нет никаких контактов с ЦСКА по этому поводу», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытки приобрести 31-летнего футболиста, однако стороны не смогли сойтись в цене. В этом сезоне Паулиньо провел за «Спортинг» 17 матчей, в которых отметился 9 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент ЦСКА с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-paul-n-o-transfer-vozmozhen-no-kontakta-s-tsska-net/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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