Клейменов посоветовал Слуцкому выучить некоторые фразы на китайском языке

Бывший вратарь «Шанхай Шэньхуа» Валерий Клейменов посоветовал главному тренеру команды Леониду Слуцкому подучить национальный язык.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Очень прекрасный город, я там два года играл. Очень красивый и современный. Хорошее отношение к русским. Леонид — опытный тренер, он разберется на месте. Футбол в Китае любят, полные стадионы, — приводит слова Клейменова ТАСС. — Я думаю, что английского языка ему будет достаточно, он его хорошо знает. Будут, естественно, переводчики. Но какие-то фразы непосредственно футбольные надо учить на китайском все равно. Да и в бытовом плане не помешает знать простые слова и выражения, чтобы в том же ресторане сделать заказ. Китайцы такие вещи воспринимают позитивно».

Последним клубом Слуцкого являлся «Рубин». Тренер покинул казанскую команду в ноябре 2022 года по ходу турнира первой лиги.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.

За границей Слуцкий тренировал клуб английского чемпионшипа «Халл Сити» (2017 год) и «Витесс» из Нидерландов (2018/19).