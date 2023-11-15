Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:02

Карпин считает, что Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин считает, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».

— Удивились ли вы, что «Золотой мяч» отдали Месси? Ощущение, что ему отдали его чисто из-за победы на чемпионате мира.

— Всего-то выиграл чемпионат мира, — ответил Карпин. — Ваше мнение — должен был выиграть Холанн, для кого-то — Месси. Для меня — Месси.

Форвард получил награду 30 октября. Месси выиграл «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере, что является лучшим показателем в истории.

Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, на третьей строчке — форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Валерий Карпин
Лионель Месси
Футбол
2
0
Читайте также
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Антонио Валенсия дал совет 16-летнему полузащитнику сборной Эквадора Паесу

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости