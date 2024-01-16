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Сегодня, 03:43

Карпин поставил Месси на первое место в голосовании премии The Best

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Стали известны голоса главного тренера сборной России Валерия Карпина на премии The Best.

Карпин в номинации «лучший игрок года» первым выбрал Лионеля Месси («Интер Майами», Аргентина), на втором месте Эрлин Холанн («Манчестер Сити», Норвегия), на третьей строчке — Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Месси признан лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards. Аргентинец набрал равное количество очков с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном — по 48. Месси опередил норвежца по количеству высших оценок от капитанов сборных — 107 против 64. Третье место занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 35 очков.

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

Валерий Карпин
Лионель Месси
Сборная России по футболу
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