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Сегодня, 07:13

Месси назвал Холанна лучшим футболистом года в голосовании The Best

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий и капитан сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси выбрал норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна лучшим футболистом года в голосовании на премии ФИФА The Best.

Вторым в списке Месси стал его бывший одноклубник Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), на третьей строчке — аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Лионель Месси получил премию The Best по итогам 2023 года. Футболист стал обладателем награды в третий раз в карьере.

Месси набрал одинаковое количество очков с Эрлином Холанном. Аргентинец опередил норвежца благодаря большему числу голосов от капитанов сборных.

Лионель Месси выиграл награду The Best. Месси — снова лучший. На этот раз без причины

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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