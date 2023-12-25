Канчельскис возглавил киргизский «Мурас Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что подписал контракт с «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана.

«Сегодня подписали соглашение (с «Мурас Юнайтед») сроком на один год», — приводит РИА Новости слова Канчельскиса.

В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» занял пятое место в чемпионате Киргизии, набрав 42 очка.

В ноябре Канчельскис был уволен с поста генерального директора казахстанского «Тобола». 54-летний специалист занимал эту должность с июля этого года.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Фиорентину», «Аль-Хиляль», «Сатурн», «Крылья Советов», а также четыре клуба АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Он является двукратным чемпионом Англии (1992/93, 1993/94).