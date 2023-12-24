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Сегодня, 18:16

Божович рассказал о целях «Нефтчи» на оставшуюся часть сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович прокомментировал свое назначение в клуб.

«Спасибо, что меня поприветствовали. Знаю, что «Нефтчи» — клуб с большими традициями, один из самых лучших в Азербайджане. Знаю, какие задачи стоят перед «Нефтчи». Минимум — 2 место и победа в Кубке Азербайджана. Когда я работал в России, три игрока из нашего состава тоже играли там: Резиуан Мирзов, Эмин Махмудов, Азер Алиев. Я знаю их возможности. Футболисты должны доказывать каждый день, как и у всех остальных, у них будет шанс», — сказал Божович на пресс-конференции

Последним местом работы 55-летнего Божовича был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также черногорский тренер возглавлял «Амкар», «Москву», «Ростов», «Локомотив», «Црвену Звезду», московское «Динамо», тульский «Арсенал», «Крылья Советов» и другие команды.

«Ростов» под его руководством стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14, а «Црвена Звезда» — чемпионом Сербии (2015/16).

Футбол
ФК Нефтчи
Миодраг Божович
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