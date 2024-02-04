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Сегодня, 13:12

В «Маккаби» высказались о трансфере Лесового: «Мы рады, что смогли завершить сделку в последний момент»

В «Маккаби» из Хайфы высказались о трансфере Лесового
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия в комментарии «СЭ» высказался о переходе российского полузащитника Даниила Лесового.

«Даниил Лесовой — игрок, за которым наши сотрудники следили в течение длительного времени. Мы обнаружили, что он соответствует нашим требованиям. Регулирование трансфера с Россией очень сложное, поэтому для завершения сделки также потребовалось время. В конце концов, мы рады, что смогли завершить сделку в последний момент регистрации», — сказал Овадия «СЭ».

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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