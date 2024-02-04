Лесовой получит израильский паспорт в ближайшие полгода

Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия в комментарии «СЭ» рассказал, когда полузащитник Даниил Лесовой сможет стать гражданином Израиля.

«Это может занять 5-6 месяцев», — сказал Овадия «СЭ».

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.