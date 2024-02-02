«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

Ранее сообщалось, что по окончании аренды 26-летний футболист будет выкуплен за сумму в 1 миллион 200 тысяч евро.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.