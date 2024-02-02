Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Лесовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

Ранее сообщалось, что по окончании аренды 26-летний футболист будет выкуплен за сумму в 1 миллион 200 тысяч евро.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Жерзино Ньямси, Манфред Угальде, Вендел. Трансферы РПЛ: «Локо» взял защитника, у Дзюбы будет конкурент, «Спартак» подписал форварда
Источник: https://t.me/fcdynamo/20410
Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
2
1
Читайте также
Семак похож на Анчелотти: у тренеров много общего
Бойца Fight Nights Мухаммада Мутаева убили в Махачкале
Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни
Путин отметил уничтожение Германией собственного автопрома
Эксперт рассказал о правилах общения с телефонными мошенниками
В МИД РФ назвали опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Маккаби» из Хайфы в ближайшее время объявит о переходе Лесового
«РБ Спорт»: «Спартак» ищет нового вратаря и интересовался Агкацевым и Лантратовым
Sport24: Кассьерра заключил новый долгосрочный контракт с «Зенитом»
«Пари НН» заключил контракт с голкипером Лукьяновым
Лаксальт, Грулев и Майсторович вернулись в общую группу «Динамо»
Осинькин — о будущем Ломаева: «Спартак»? Надеемся, что он будет прогрессировать у нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Торпедо»

«Сочи» в товарищеском матче сыграл вничью с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости