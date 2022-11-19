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Сегодня, 11:34

Голландский журналист заявил, что Слуцкий был забавным мужиком с первого дня в «Витессе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голландский журналист Лекс Ламмерс рассказал, какое впечатление оставил российский тренер Леонид Слуцкий, тренировавший в Нидерландах «Витесс».

«Что нового он привнес в клуб? Вначале непринужденную атмосферу. Слуцкий был забавным мужиком с самого первого дня назначения. И благодаря своей харизме был популярен в Голландии. Такое новое лицо. Из-за культурно-исторических различий между Россией и Западом личность Лео была безумно интересна всей голландской футбольной общественности», — приводит слова Ламмерса Sport24.

51-летний российский специалист возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды, который занимал с 2019 года, по собственному желанию. В прошлом сезоне казанская команда под его руководством вылетела из премьер-лиги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-19-gollandskiy-zhurnalist-slutskiy-byl-zabavnym-muzhikom-s-pervogo-dnya-naznacheniya-v-vitess-i-ochen-druzhelyubnym
Футбол
ФК Витесс
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