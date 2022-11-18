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Сегодня, 10:21

В Венгрии пожизненно дисквалифицировали футболиста, угрожавшего судье пистолетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В Венгрии в резервной лиге футболиста дисквалифицировали за нахождение с пистолетом около поля во время матча, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел 7 ноября в Венгрии, в матче резервного чемпионата. Позже отец помощник арбитра увидел в одной из соцсетей фотографию одного из футболистов, который стоял у кромки поля с пистолетом. Лайнсмен сообщил об этом руководству, которое, в свою очередь, проинформировало Венгерскую федерацию футбола, подавшую жалобу в полицию на человека. Позже он был идентифицирован как футболист команды гостей Кристиан Тот. После этого футболиста пожизненно дисквалифицировали, против него также возбудили уголовное дело по обвинению в домогательствах и угрозах.

«Мои действия были шуткой, у меня не было намерения причинить кому-либо вред! Пистолет принадлежал сыну одного из игроков на поле, это просто пластмассовый игрушечный пистолет, ничего особенного. В тот момент мне даже в голову не пришло, какие могут быть последствия безрассудной шалости, о чем я тут же пожалел. Мне очень жаль, было крайне глупо создавать проблемы для других, для себя и для спорта», — заявил дисквалифицированный футболист.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Campionati-Esteri/17-11-2022/ungheria-giocatore-minaccia-guardialinee-pistola-squalificato-vita-4501156818005.shtml
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