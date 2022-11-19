Сергей Карасев: «Мы рады любому международному матчу. Готовы судить любую игру чемпионата, куда пригласят»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как получил приглашение для работы на товарищеском матче между сборными Узбекистана и Казахстана (2:0).

«Мы с Равшаном Ирматовым в хороших отношениях. Он позвонил и пригласил на матч. Это было не первое приглашение, но в прошлый раз, еще год назад, мы не смогли прилететь. Видимо, тогда было назначение на международные игры. Сейчас же мы с удовольствием откликнулись.

Мы рады любому международному матчу. Готовы судить любую игру чемпионата, куда пригласят. Конечно, когда более 10 лет судишь международные встречи и все резко обрывается, ты скучаешь по ним. Так что мы рады любому приглашению. Мы открыты для любых стран", — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

Напомним, что матч между командами Узбекистана и Казахстана состоялся 16 ноября.