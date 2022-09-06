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6 сентября, 16:40

Вратарь «Ростова» Рудаков оценил уровень чемпионата Финляндии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий в аренде за финскую «Хонку», оценил уровень чемпионата Финляндии.

«Финская лига по уровню — это ФНЛ? Топ-3 в Финляндии — вторая шестерка РПЛ. Остальные — ФНЛ. При переезде в Финляндию советовался с тренером Михайловым, он и предложил мне этот вариант. Повезло, что рядом оказался правильный человек. Меня-то звали в дубль ХИКа, поэтому долго думал — соглашаться или нет. Но в итоге рад, что выбрал этот путь», — приводит слова Рудакова Sport24.

26-летний российский голкипер выступает за финскую «Хонку» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2022 года.

В сезоне 2022 Рудаков сыграл за финский клуб 25 матчей во всех турнирах, пропустил 22 гола и 9 игр отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-vratar-rostova-rudakov-otsenil-uroven-chempionata-finlyandii-top-3-zdes-vtoraya-shesterka-rpl

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